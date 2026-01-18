Il blitz Casette Verdini firma l’impresa Per la Vigor solo rimpianti

Da sport.quotidiano.net

La partita tra Vigor e Casette Verdini si conclude con una vittoria per quest’ultima, grazie a un gol di Casette Verdini. Per la Vigor, il risultato lascia rammarico, in una sfida equilibrata e combattuta. La formazione della Vigor, guidata da Cingolani, ha cercato di controbattere, ma alla fine il punteggio rimane a favore degli avversari. Un risultato che evidenzia le dinamiche e le sfide di questa partita.

VIGOR 0 CASETTE VERDINI 1 VIGOR: Cingolani D. Rossini, Merelli, Giuggioloni, Pepi, Cingolani, Pesaresi, Marcantoni, Zanutel, Cicconetti, Mancini. All. Menghini. CASETTE VERDINI: Carnevali, Isaku, Ferri, Telloni, Donnari, Moschetta, Tidiane, Campana, Ezzaitouni, Morettini, Luciani. All. Lattanzi. Arbitro: Caporaletti di Macerata. Rete: 5’ st Morettini. Il Casette Verdini torna alla vittoria e la Vigor Montecosaro si rammarica per alcune situazioni non sfruttate. Il primo tempo è avaro di occasioni, se non quando Mancini non inquadra di poco lo specchio della porta con il pallone che termina sul fondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

