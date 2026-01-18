Il Beato di Monza Tutti gli eventi

Il Beato di Monza rappresenta un importante punto di riferimento nella storia religiosa locale. Gli eventi che lo riguardano sono stati segnati da momenti significativi e testimonianze che ne hanno mantenuto viva la memoria nel tempo. Tra questi, spicca una telefonata inaspettata a suor Annalisa Nava, ex madre generale delle Suore Misericordine, un episodio che ha contribuito a svelare dettagli importanti sulla vita e l’eredità del Beato.

La telefonata a suor Annalisa Nava, ex madre generale delle Suore Misericordine, arrivò a bruciapelo. L’allora arcivescovo di Milano, il cardinale (renatese) Dionigi Tettamanzi, portava una notizia attesa da tempo: monsignor Luigi Talamoni sarebbe stato proclamato Beato da papa Giovanni Paolo II. La notizia fu poi annunciata dall’arcivescovo nel Duomo di Monza il 31 gennaio del 2004. "Monsignor Luigi Talamoni è stato un sacerdote che ha vissuto la misericordia": con queste parole il 21 marzo papa Giovanni Paolo II salutò poi in piazza San Pietro a Roma suor Annalisa, prima di firmare la bolla e leggere il Decreto che proclamava la beatificazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

