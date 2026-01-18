Ieri in Campania | lo sfogo dell’ex assessore Rosa Avellino ko interno che pesa

Nella giornata di ieri in Campania sono emerse diverse notizie rilevanti, tra cui lo sfogo dell’ex assessore Rosa e l’importante sconfitta interna dell’Avellino contro la Carrarese al Partenio-Lombardi. Questi eventi riflettono le sfide attuali delle realtà regionali, con un occhio alle dinamiche politiche e sportive che continuano a caratterizzare il territorio. Di seguito una sintesi delle principali notizie di ieri, sabato 17 gennaio 2026.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 17 gennaio 2026. Avellino – Operazione continuità fallita per l’Avellino, al Partenio-Lombardi vince la Carrarese in rimonta. Dopo l’iniziale vantaggio firmato da Biasci, la formazione apuana viene fuori alla lunga con le reti di Rubino e Abusio poi. Termina 2-1, sconfitta pesante per l’Avellino che non riesce a ripetere il successo dello scorso weekend contro la Sampdoria.  (LEGGI QUI) Benevento – È una rottura che pesa. E fa rumore. Alla conferenza stampa in corso all’ Hotel Traiano,  Alessandro Rosa  affida ai toni duri il suo commiato istituzionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

