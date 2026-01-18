Ieri in Campania | lo sfogo dell’ex assessore Rosa Avellino ko interno che pesa

Nella giornata di ieri in Campania sono emerse diverse notizie rilevanti, tra cui lo sfogo dell’ex assessore Rosa e l’importante sconfitta interna dell’Avellino contro la Carrarese al Partenio-Lombardi. Questi eventi riflettono le sfide attuali delle realtà regionali, con un occhio alle dinamiche politiche e sportive che continuano a caratterizzare il territorio. Di seguito una sintesi delle principali notizie di ieri, sabato 17 gennaio 2026.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 17 gennaio 2026. Avellino – Operazione continuità fallita per l'Avellino, al Partenio-Lombardi vince la Carrarese in rimonta. Dopo l'iniziale vantaggio firmato da Biasci, la formazione apuana viene fuori alla lunga con le reti di Rubino e Abusio poi. Termina 2-1, sconfitta pesante per l'Avellino che non riesce a ripetere il successo dello scorso weekend contro la Sampdoria. Benevento – È una rottura che pesa. E fa rumore. Alla conferenza stampa in corso all' Hotel Traiano, Alessandro Rosa affida ai toni duri il suo commiato istituzionale. Nel pomeriggio di ieri, il Presidente CR Campania FIGC LND Carmine Zigarelli, insieme al Vicepresidente CR Campania FIGC LND Giuseppe Alfano e al Sindaco di San Gregorio Magno Nicola Padula, ha inaugurato il campo sportivo 'Pierino Lordi'.

