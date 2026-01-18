Un'analisi delle prove raccolte nel caso di Federica Torzullo evidenzia elementi sospetti, tra cui messaggi su WhatsApp, video e tracce di violenza. La scoperta del corpo sepolto dietro l’azienda e le testimonianze della famiglia contribuiscono a delineare un quadro complesso e inquietante. Questo report si propone di offrire una panoramica chiara e obiettiva degli eventi e delle evidenze che stanno emergendo nel procedimento in corso.

Anguillara Sabazia (Roma), 18 gennaio 2026 – I primi sospetti di Roberta, la madre di Federica Torzullo, sorgono quando la mattina del 9 gennaio, avendole scritto su Whatsapp per chiedere cosa far mangiare a colazione al nipote di 10 anni, che giovedì sera si era fermato a dormire dai nonni, si vede rispondere con uno sbrigativo “Dagli la Nutella ”. Strano, avrebbe raccontato poi la donna al programma Chi l’ha visto, dato che la Nutella in casa non l’avevano mai avuta. Poi più nessun contatto, mai più online dopo le 8.20, nonostante la 41enne, ingegnera gestionale impiegata presso le Poste di Fiumicino, avesse appuntamento con i genitori nel primo pomeriggio per un impegno di famiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I whatsapp sospetti alla suocera, i video, la separazione ‘dimenticata’, il sangue ovunque e il corpo di Federica seppellito dietro l’azienda: le prove contro il marito

Federica Torzullo, trovato cadavere: tutte le prove contro il marito

Federica Torzullo è stata trovata senza vita, sollevando numerosi dubbi e interrogativi sulla sua scomparsa. Le indagini si concentrano sulle prove raccolte contro il marito, sospettato di essere coinvolto in questa tragica vicenda. La famiglia, sconvolta, cerca risposte in un contesto in cui il comportamento del sospettato appare distante e poco collaborativo. Questo caso rimane sotto attenta osservazione delle autorità, in attesa di ulteriori sviluppi.

Dalla discarica al lago, si cerca il corpo di Federica Torzullo. Tutti i sospetti sul marito Carlo

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa da Anguillara Sabazia l'8 gennaio. Le ricerche si concentrano tra la discarica e il lago, con sospetti rivolti al marito Carlo. Le autorità continuano le indagini nel tentativo di trovare tracce e chiarire la vicenda.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

BADANTE UOMO – DIURNO INFO: 3758614167 (scrivere su WhatsApp) Località: Verbania (Piemonte) Assistito: Uomo di 79 anni parzialmente autosufficiente Patologie: Depressione, demenza e sospetti segni clinici di inizio Alzheimer Vive: Da - facebook.com facebook