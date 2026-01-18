I whatsapp i video la separazione ‘dimenticata’ il sangue e il corpo di Federica seppellito in ditta | le prove contro il marito

Le indagini su Federica Torzullo si focalizzano su elementi come messaggi WhatsApp, video e la scoperta del suo corpo sepolto in un’azienda, collegati alle accuse contro il marito. La vicenda ha avuto inizio con i sospetti di Roberta, madre di Federica, dopo alcuni messaggi e comportamenti sospetti, tra cui la sparizione della donna e le prove che emergono sul suo caso.

Anguillara Sabazia (Roma), 18 gennaio 2026 – I primi sospetti di Roberta, la madre di Federica Torzullo, sorgono quando la mattina del 9 gennaio, avendole scritto su Whatsapp per chiedere cosa far mangiare a colazione al nipote di 10 anni, che giovedì sera si era fermato a dormire dai nonni, si vede rispondere con uno sbrigativo “Dagli la Nutella ”. Strano, avrebbe raccontato poi la donna al programma Chi l’ha visto, dato che la Nutella in casa non l’avevano mai avuta. Poi più nessun contatto, mai più online dopo le 8.20, nonostante la 41enne, ingegnera gestionale impiegata presso le Poste di Fiumicino, avesse appuntamento con i genitori nel primo pomeriggio per un impegno di famiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

I whatsapp, i video, la separazione 'dimenticata', il sangue e il corpo di Federica seppellito dietro la ditta: le prove contro il marito

