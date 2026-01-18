I sette quadranti di Agata Christie | il ticchettio di un mistero da vivere

I sette quadranti di Agata Christie rappresentano un ritorno alle origini del genere giallo, offrendo un’opportunità di riflessione e intrattenimento per gli appassionati. Con la sua narrazione ricca di suspense e dettagli accurati, questa produzione si inserisce nel catalogo Netflix come un omaggio alla maestria della Regina del Giallo, aprendo il nuovo anno con un racconto avvincente che invita alla scoperta e alla riflessione.

Il nuovo anno di Netflix inizia all'insegna del giallo, e lo fa ripescando proprio dall'archivio della Regina del Giallo. Lo fa soprattutto con una scelta tutt'altro che banale e scontata: non uno dei suoi personaggi più iconici (Poirot o Miss Marple), né uno dei suoi classici più conosciuti e celebrati, bensì con I sette quadranti. Un modo originale per percorrere una strada meno battuta e, al tempo stesso, celebrare il cinquantesimo anniversario della morte di Agata Christie, ricorso proprio lo scorso 12 gennaio. Chimneys, 1925. Una festa in maschera immersa in "una cornice sfolgorante", fatta di balli, luci e leggerezza.

