I pro Pal minacciano | Fuori i pennivendoli dal corteo

Durante il corteo dei pro Pal a Milano, è stato annunciato di prestare attenzione ai giornalisti presenti, considerati “pennivendoli” che si infiltrano tra i manifestanti. L’evento si è concluso in piazza della Scala con un appello alla scarcerazione di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi d’Italia, detenuto con l’accusa di legami con Hamas. Un momento di espressione politica che ha suscitato diverse reazioni e riflessioni sulla libertà di manifestare.

«Attenzione e fatevi furbi con i giornalisti pennivendoli che si infilano nel corteo». È questo l'annuncio fatto al megafono durante il corteo dei pro Pal di Milano che si è concluso in piazza della Scala con l'ennesima richiesta di scarcerazione per Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione Palestinesi d'Italia in carcere con l'accusa di essere un esponente di spicco della frangia italiana di Hamas. «Siamo fieri di te», hanno ripetuto gli speaker più volte cercando e trovando l'applauso dei manifestanti per tutta la durata del corteo. Dalle loro parole e dai loro annunci emerge ancora una volta il tentativo di «silenziare» i giornalisti che raccontano le manifestazioni della Palestina, soprattutto quelli che rappresentano una voce critica sul movimento e che per questa ragione sono sgraditi.

La giornalista Giulia Sorrentino allontanata dai pro-Pal: "Questa faccia di m**da non ci deve stare" - L'inviata denuncia l'episodio avvenuto durante un corteo a Milano che chiede la liberazione di Mohammad Hannoun. today.it

Corteo pro pal, insulti e intimidazioni a giornalista de "Il Giornale" - La giornalista de Il Giornale Giulia Sorrentino è stata bersaglio di insulti e intimidazioni durante un corteo pro Pal a Milano. msn.com

