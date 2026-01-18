I piccoli editori svolgono un ruolo fondamentale nell’educazione dei lettori di domani. Tra il 2022 e il 2024, la Regione Emilia-Romagna ha destinato circa 400 mila euro per sostenere iniziative legate alla promozione della lettura. Un impegno che testimonia l’importanza di questa attività, come sottolineato dalla Commissione Cultura, presieduta da Elena Carletti, evidenziando l’attenzione verso un settore chiave per lo sviluppo culturale e sociale.

Nel triennio 2022-2024 la Regione Emilia-Romagna ha sostenuto la lettura con circa 400mila euro. Il bilancio, piuttosto incoraggiante, arriva dalla Commissione Cultura presieduta da Elena Carletti. In particolare emerge il sostegno che l’ente ha dato alle piccole e micro imprese, con la traduzione e diffusione all’estero delle pubblicazioni delle case editrici e l’organizzazione di attività formative. L’impegno inizia sostanzialmente nel 2021, con la legge regionale che punta a valorizzare l’ editoria emiliano-romagnla anche attraverso la partecipazione alle fiere in Italia e all’estero grazie ai bandi che aiutano a coprire i costi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: In regalo le fiabe di Natale. Domani nelle edicole per i nostri piccoli lettori: "L’orologio del tempo"

Leggi anche: Domani sciopero dei giornalisti, Fnsi:editori tagliano presente, non guardano futuro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

I piccoli editori che nutrono i lettori di domani.

Hai visto un re? Librai, editori, autori e lettori si incontrano in una festa - Una città (Milano), tre giorni (30 settembre/2 ottobre), diciannove librerie indipendenti, ventotto editori, quarantasei ospiti, cinquantotto eventi, tre mostre, due percorsi in bicicletta e ... panorama.it

Piccoli editori OLTRE LA CRISI - Per raccontare come i piccoli editori in Italia fanno fronte alla crisi, si potrebbe, prendendo le cose alla lontana, partire da Giuseppe e dal sogno delle vacche grasse e delle vacche magre. ilmanifesto.it

Piccoli lettori, grandi visioni “Fondare presidi Nati per leggere nelle biblioteche del Lazio” VII edizione - Il Progetto "Nati per Leggere" promuove la lettura per i bambini da 0 a 6 anni nei 5 presidi selezionati per ciascuna delle province del Lazio Prende avvio la settima edizione di “Piccoli lettori, ... regione.lazio.it

?Chi sta distruggendo le librerie?

Consigli di lettura della scrittrice Agatha Christie a cinquant'anni dalla sua scomparsa. L’albo illustrato di Maria Isabel Sánchez Vegara ed Elisa Munsó (collana Piccole donne, grandi sogni, Fabbri editori) per far conoscere ai più piccoli - facebook.com facebook