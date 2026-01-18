I parenti di Youssef hanno rivolto parole dure nei confronti della stampa, mentre il sospettato dell’omicidio si trova sotto stretta sorveglianza in cella. Prima dell’evento, il messaggio minaccioso: «Ti sistemo». Oggi si svolge un vertice in Prefettura con la partecipazione del ministro Valditara, per affrontare la situazione e le implicazioni dell’accaduto.

Il killer sorvegliato a vista in cella. Prima dell’omicidio, il messaggio choc: «Ti sistemo». Oggi pure Valditara al vertice in Prefettura. Altro accoltellamento fuori scuola a Sora: fermato un diciassettenne. Accettate a Perugia: denunciati in quattro, tre sono minorenni. «Domani ti sistemo io», poi ha portato un coltello a scuola e ha ucciso il compagno di classe per «una foto scattata con una ragazza». Gli inquirenti stanno mettendo insieme i tasselli della tragica aggressione che venerdì mattina ha portato alla morte di uno studente di soli 18 anni. Youssef Abanoub è stato colpito mentre era in classe nell’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia da uno studente della stessa scuola. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I parenti di Youssef aggrediscono la stampa

Abanoub Youssef ucciso a scuola a La Spezia: l’ennesima tragedia

La tragica morte di Abanoub Youssef a La Spezia, avvenuta in una scuola, ha riportato l’attenzione sulla questione della violenza tra i giovani. L’episodio, che si è verificato a causa di una presunta gelosia e si è concluso con un omicidio, evidenzia la necessità di interventi mirati per prevenire simili tragedie e garantire ambienti scolastici più sicuri.

Zaki Roushdi Safwat Abanoub Youssef, studente di 18 anni, ucciso a La Spezia: aggressore fermato

A La Spezia, presso l’istituto “Domenico Chiodo”, è avvenuto un grave episodio che ha portato alla morte dello studente di 18 anni, Zaki Roushdi Safwat Abanoub Youssef. L’aggressore, un coetaneo di 19 anni, è stato successivamente fermato dalle autorità. L’evento ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità scolastica e nella città, evidenziando l’importanza di interventi per la sicurezza e il sostegno tra i giovani.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il #18gennaio 2017 l'Hotel #Rigopiano di Farindola fu travolto e distrutto da una valanga: 29 i morti. Oggi, come ogni anno, la commemorazione dei parenti delle vittime. La questione giudiziaria sulle responsabilità della tragedia: l'11 febbraio è attesa la sent - facebook.com facebook