I musei civici chiudono il 2025 in crescita
Nel periodo delle festività natalizie, dal 8 dicembre 2025 al 12 gennaio 2026, i musei civici di Genova hanno registrato un incremento del 18% nei visitatori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questa crescita evidenzia un rinnovato interesse per il patrimonio culturale della città e una maggiore affluenza nei poli museali durante le festività invernali.
Boom per i musei civici. Dai 15mila ingressi pre covid ai 25mila biglietti del 2025
Nel 2025, i musei civici di Ascoli registrano un aumento dei visitatori rispetto al periodo pre-Covid, passando da circa 15.000 a oltre 25.000 ingressi. Questo incremento testimonia il rinnovato interesse per il patrimonio culturale locale e rafforza il ruolo dei musei come elementi fondamentali della vita culturale della città.
Musei Civici di Venezia, nel 2025 oltre 2,4 milioni di visitatori
Nel 2025, i Musei Civici di Venezia hanno registrato oltre 2,4 milioni di visitatori, confermando il trend positivo degli anni precedenti. I dati evidenziano una crescita costante, con un incremento del 10,8% nel mese di dicembre rispetto all’anno precedente. Questi numeri testimoniano l’interesse crescente per il patrimonio culturale della città, rafforzando la posizione dei musei come destinazione culturale di rilievo.
