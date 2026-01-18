La proposta di chiudere i supermercati la domenica suscita opinioni diverse tra gli operatori del settore. Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio Cesena, esprime un punto di vista critico, sottolineando come in passato si siano mostrati scettici riguardo alle aperture domenicali. La discussione riguarda principalmente l’equilibrio tra esigenze lavorative e tempo libero, con l’obiettivo di garantire ai lavoratori più spazio per la famiglia.

Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio cesenate, cosa ne pensa della proposta di chiudere i supermercati la domenica? "La storia dice che noi siamo sempre stati scettici sulle aperture domenicali fin dai tempi delle liberalizzazioni. La linea di Confcommercio era questa. Ma non siamo stati ascoltati, nonostante avessimo sottolineato come il nostro mondo, fatto di tante piccole imprese, spesso a conduzione familiare, avrebbe avuto serie difficoltà sia in termini di costi che di gestione. Ma ci siamo adeguati". Ed ora? "Ora il mondo è andato avanti e la situazione è talmente consolidata che il tema diventa spinoso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "I lavoratori avrebbero più tempo per le famiglie"

Leggi anche: Salute, soldi, lavoro: le tre cause di ansia e stress delle famiglie italiane. La sociologa: «Le preoccupazioni più intense non ai margini della società ma tra le famiglie più consapevoli e responsabilizzate»

Leggi anche: Chivu: «Il ritiro non garantisce la vittoria e non mi dà serenità sulla partita. Scelgo di dare ai ragazzi più tempo con le famiglie»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Vita su Altri Pianeti: Abbiamo Trovato una Terra Gemella?

Secondo le indagini coordinate dalla procura di Livorno avrebbero agito in 2 riuscendo a rubare, terrorizzando lavoratori e clienti, circa 333mila euro - facebook.com facebook