I ‘fiocchetti diventano libro di poesie

Nunzio Borelli, noto per la sua lunga carriera come medico di famiglia, ha recentemente pubblicato un libro di poesie. Spinto dall’incoraggiamento dei nipoti, ha scelto di dedicarsi alla scrittura poetica, dimostrando come anche dopo la pensione sia possibile scoprire nuove passioni e esprimere emozioni attraverso la poesia. La sua raccolta, intitolata

Nunzio Borelli, da tanti conosciuto per la sua lunga ed apprezzata vita professionale quale medico di famiglia – come si diceva una volta – raggiunta la pensione si riscopre poeta e lo fa su sollecitazione dei nipoti. Si dice spesso che c’è un poeta in ognuno di noi, basta saperlo ascoltare. E’ esattamente quello che ha saputo ascoltare Nunzio Borelli, presidente anche del Circolo medico "Merighi" della Bassa modenese, che di recente ha concluso una lunghissima e soddisfacente carriera e ora ha dato alle stampe un libro di poesie intitolato "I fiocchetti si raccontano". "I fiocchetti sono i miei meravigliosi sette nipoti Nina, Adelaide, Pietro, Celeste, Tobia, Viola, Sole protagonisti di queste poesie – spiega Borelli – si tratta di brevi e fantastici componimenti come fantastici sono i sette pargoli: insieme a loro faccio un viaggio di fantasia dai monti al luna park, dal mare al mercato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

