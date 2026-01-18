I filosofi e la sfida della pace | il dialogo di Matteo Saudino al Liceo Morgagni

Venerdì al liceo Morgagni di Forlì, gli studenti hanno partecipato a un incontro con il professor Matteo Saudino, autore di un manuale di filosofia e divulgatore. Il dialogo ha approfondito il tema “I filosofi e la sfida della pace”, offrendo un’occasione di riflessione sulle prospettive filosofiche riguardo alla convivenza e alla pace nel mondo. Un momento di confronto arricchente per gli studenti e per l’intera comunità scolastica.

L'autore ha esplorato la complessità del mondo contemporaneo ripercorrendo il pensiero di alcuni filosofi tra i quali Platone, Ugo Grozio, Erasmo da Rotterdam, Machiavelli, Etienne del La Boétie, Kant e Hannah Arendt

