I controdazi da 93 miliardi il bazooka anti-Usa | l’Ue prepara la risposta all’assalto di Trump Tajani | L’Italia cercherà di mediare

L’Unione Europea sta considerando un’azione di risposta ai potenziali dazi statunitensi, valutando controdazi per un valore di 93 miliardi di euro. La strategia mira a contrastare le minacce di Donald Trump e difendere gli interessi europei, con l’Italia che si impegna a svolgere un ruolo di mediazione, come sottolineato dal ministro Tajani. La situazione evidenzia le tensioni commerciali tra le due sponde dell’Atlantico.

I governi europei starebbero valutare di rispondere ai nuovi dazi minacciati da Donald Trump per strappare l’acquisto della Groenlandia colpendo gli Stati Uniti con controdazi del valore di 93 miliardi di euro. Lo riporta il Financial Times dopo che a Bruxelles si sono riuniti in una sessione d’urgenza gli ambasciatori dei 27 Stati membri. Sul tavolo c’è anche la possibilità di utilizzare lo Strumento anti-coercizione, il «bazooka» nell’arsenale giuridico-economico Ue (mai utilizzato), che consente di limitare l’accesso delle aziende di un certo Paese (gli Usa, in questo caso) al mercato europeo. 🔗 Leggi su Open.online

Dazi Usa, la Germania rimpatria i soldati dalla Groenlandia: «Era già previsto». Tajani dopo la telefonata Meloni-Trump: «Può mediare l’Italia»

La Germania ha annunciato il rimpatrio dei soldati dalla Groenlandia, confermando che la decisione era prevista. Nel contesto delle tensioni sui dazi Usa, Tajani ha sottolineato come l’Italia possa svolgere un ruolo di mediazione, dopo il colloquio tra Meloni e Trump. Le minacce tariffarie rischiano di compromettere le relazioni transatlantiche, creando un clima di incertezza che richiede attenzione e dialogo.

Guerra commerciale Usa-Ue, così Bruxelles prepara la risposta per forza unitaria

La tensione tra Stati Uniti e Unione Europea si intensifica con la possibile imposizione di dazi mirati da parte americana, in risposta alle decisioni di alcuni Paesi Ue riguardo a personale militare in Groenlandia. Bruxelles si sta preparando a una risposta coordinata e unitaria, evidenziando l'importanza di una posizione comune per affrontare eventuali misure protezionistiche e tutelare gli interessi europei.

