Hub urbani il percorso per rinnovare le località

Gli Hub urbani rappresentano un’opportunità per valorizzare e rinnovare le località della Bassa Romagna. Fino a oggi, è possibile contribuire alla progettazione e allo sviluppo di queste iniziative, volte a migliorare il commercio e l’attrattività dei comuni. Partecipare attivamente permette di condividere idee e proposte per una crescita sostenibile e condivisa del territorio.

C’è tempo fino a oggi per partecipare attivamente al percorso di costruzione degli Hub urbani del commercio e dell’attrattività nei comuni della Bassa Romagna. È questa la scadenza fissata per la compilazione dei questionari online rivolti a cittadini, residenti, frequentatori abituali ed esercenti di Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano e Lugo, uno dei passaggi centrali del progetto di rigenerazione dei centri storici. Gli Hub urbani sono pensati come spazi cittadini da valorizzare e rilanciare, non solo dal punto di vista commerciale ma anche sociale e urbano, attraverso un lavoro condiviso che coinvolge amministrazioni pubbliche, operatori economici, associazioni e comunità locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hub urbani, il percorso per rinnovare le località Leggi anche: Hub Urbani e di prossimità, continua a Cesenatico il percorso per lo studio di fattibilità: tre le aree individuate Leggi anche: Servizi e rete commerciale uniti. Il Comune punta sugli Hub Urbani Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Hub urbani, il percorso per rinnovare le località. Hub urbani, il percorso per rinnovare le località - L’obiettivo è quello di valorizzare e rilanciare gli spazi cittadini. msn.com

Cattolica: Hub urbani e strategie di sviluppo, Comune e Confcommercio insieme per la “Città che cambia” - Un incontro per discutere e approfondire il tema degli hub urbani, condividendo proposte e progetti da mettere in campo per la salvaguardia del tessuto ... chiamamicitta.it

Hub urbani, il progetto spicca il volo - Rinnovare il tessuto commerciale di Bellaria Igea Marina con nuovi progetti di rigenerazione urbana, nuove idee, e anche nuovi regolamenti per vari settori commerciali strategici. ilrestodelcarlino.it

CHI SONO DOVE VOGLIO ANDARE Percorso di orientamento per cercare lavoro A cura di: Debora Urbani, psicologa e consulente di carriera Ti senti in difficoltà nel capire quale direzione dare al tuo percorso professionale Vuoi conoscere meglio le t - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.