A Rimini sono disponibili circa cento hotel in vendita, con prezzi a partire da 300 mila euro, cifra comparabile a un appartamento. Si tratta di strutture che rappresentano un patrimonio di ricordi e storia del turismo locale, molte delle quali mostrano segni di età e di un modello di accoglienza ormai superato. Questa offerta offre opportunità di investimento per chi desidera rinnovare o valorizzare queste proprietà in un mercato in evoluzione.

Rimini, 18 gennaio 2026 – Un centinaio di vecchi hotel in vendita sui vari portali in rete. Una massa di grigio cemento e vecchie glorie di un modello turistico che fu. Sfogliando gli annunci cresce il numero di strutture offerte a chi si vuole portare a casa un pezzo di turismo, sempre che si trovi chi è disposto ad accollarsi immobili del dopoguerra che troppo spesso sono rimasti fedeli all’epoca. In altre circostanze c’è chi propone il proprio albergo con anche piscina e ristrutturazioni fatte in periodi più recenti, arrivando a chiedere 3 milioni di euro. Accade a Bellariva. Altri non possono più scegliere e a mettere la struttura all’asta giudiziaria è il tribunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hotel in saldo a Rimini, un centinaio in vendita: bastano 300mila euro (come per un appartamento)

Hai mai pensato di acquistare un monolocale a Rimini a soli 25 mila euro? Siamo entrati nell’ex hotel per scoprire cosa si nasconde dietro questa offerta apparentemente allettante. In un mercato immobiliare difficile, tra domanda crescente e disponibilità limitata, ogni opportunità richiede attenzione e approfondimento.

