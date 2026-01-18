Hockey Tr Azzurra Novara sconfitta dalla trasferta di Giovinazzo

La Tr Azzurra Novara ha subito una sconfitta nella trasferta di Giovinazzo contro l’Afp Giovinazzo di mister Marzella. Nonostante il risultato, la squadra ha mostrato impegno e determinazione, dimostrando di poter competere con una formazione sostenuta da un pubblico molto caloroso e appassionato. La partita evidenzia aspetti di crescita per entrambe le squadre in vista delle prossime sfide.

La Tr Azzurra Novara perde il confronto con l'Afp Giovinazzo di mister Marzella, ma dimostra in campo di meritare, perlomeno, il pareggio contro una compagine spinta da un pubblico caldo e appassionato. Uno stop che fa male non tanto per la classifica, che rimane pur sempre a poca distanza dalla.

La squadra YOLO+ Cestistica Benevento ha affrontato in trasferta la New Cap Marigliano, seconda in classifica. La partita si è conclusa con una sconfitta per i nostri, evidenziando le difficoltà di una trasferta impegnativa contro un avversario di alto livello. Di seguito, i dettagli della gara e le considerazioni sulla prestazione della squadra.

