Hockey su pista Il Forte a Trissino non vuole sfigurare

L’Hockey su pista al Forte di Trissino si prepara ad affrontare una sfida importante. La squadra si impegna con determinazione, consapevole delle difficoltà, e punta a dare il massimo sul campo. Pur considerando la possibilità di una sconfitta, l’obiettivo è mettere in campo impegno e resistenza, difendendo con tenacia ogni pallina e mantenendo alta la concentrazione fino alla fine, per onorare al meglio questa partita.

Pronto per misurarsi con l’impresa più ardua della stagione. Pronto magari anche a perdere, ma a difendersi con le unghie e con i denti fino a che la tenuta fisica glielo permetterà. Il Forte dei Marmi va a Trissino, nella casa dei campioni d’Italia e favoritissimi per la conquista del bis, nonostante la recente sconfitta nel derby col Valdagno. "Cosa mi aspetto da questa trasferta? - dice Roberto Crudeli -. Un allenamento probante in previsione dell’incontro di mercoledì prossimo contro il Giovinazzo. Questo non significa che reputi la partita insignificante, tutt’altro perché un risultato positivo farebbe benissimo alla classifica, ma pragmaticamente e sapendo di andare incontro ad un match proibitivo, valuterei positivamente anche una sconfitta onorevole". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hockey su pista. Il Forte a Trissino non vuole sfigurare Leggi anche: Hockey pista: Trissino vince contro Grosseto e chiude in testa alla Serie A1 il 2025 Leggi anche: Hockey pista: Viareggio in testa in Serie A1, in attesa di Trissino e Lodi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Trissino è Campione d'inverno ma Valdagno e Viareggio compiono due grandi (ed emozionanti) imprese.; Hockey pista: Lodi sorride nel sabato di Serie A1, frena Viareggio; Prima ricca settimana di Hockey Pista del 2026: cinque tra i top team cercano altri punti per la vittoria; Hockey pista: Trissino e Bassano vincono di forza nei posticipi della Serie A1. Hockey su pista. Il Forte a Trissino non vuole sfigurare - Pronto per misurarsi con l’impresa più ardua della stagione. sport.quotidiano.net

CGC espugna (3-1) Bassano; Trissino è campione d’inverno - Un mercoledì proprio per cuori forti perchè tre partite di questo genere non si vedono tutti i giorni nel campionato di A1 di hockey su pista. noitv.it

Hockey pista: Trissino e Bassano vincono di forza nei posticipi della Serie A1 - I posticipi domenicali della 13esima giornata della stagione regolare della Serie A1 2025- oasport.it

Il Lodi fa un bel balzo nella classifica della Serie A1 di hockey pista, sfruttando i pareggi delle avversarie! Vittoria del Giovinazzo contro il Novara. Domani il resto della 15esima giornata! In Serie A femminile vittorie venete: successi per Trissino e Valdag - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.