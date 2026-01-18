Hockey ghiaccio | Cavaliers a valanga su Vipiteno in Alps Bene Asiago male Cortina

Nella prima fase dell’Alps Hockey League 2025-2026, i Cavaliers hanno conquistato una vittoria convincente contro Vipiteno, mentre Asiago ha ottenuto un buon risultato. Al contrario, Cortina ha incontrato difficoltà. Questo sabato sera ha contribuito a delineare la progressione delle squadre nel torneo, offrendo spunti interessanti per le prossime sfide.

Uno dei tanti sabati sera della prima fase dell' Alps Hockey League 2025-2026 è andato ufficialmente in archivio. Diverse le partite, in questo 17 gennaio, che hanno riguardato le squadre italiane: ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Roboante 4-0 degli Unterland Cavaliers sul Vipiteno, in una partita di "clamoroso" sviluppo: 0-0 per i primi due terzi di gara, poi al 43? si accende Potsinok che scaraventa in porta il primo dei suoi quattro gol personali andando a schiantare i Broncos, incapaci di reagire alla furia del giocatore dei "Cavalieri". Sconfitta larga del Cortina, 5-1, in casa degli Adler Stadtwerke Kitzbühel.

