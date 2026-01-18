HBO Max e Sky Italia offrono diverse opzioni di streaming e abbonamento. Dopo anni di esclusiva, molte persone si chiedono se sia più conveniente mantenere l’abbonamento a Sky o disdirlo e optare per HBO Max. In questa guida, analizzeremo i vantaggi e gli svantaggi di entrambe le piattaforme, aiutandoti a scegliere l’offerta più adatta alle tue esigenze di intrattenimento.

Per oltre un decennio, in Italia, dire “Serie HBO” significava dire “Sky”. Canali come Sky Atlantic sono stati la casa esclusiva di Il Trono di Spade, Westworld e I Soprano. Ma con il lancio ufficiale della piattaforma Warner Bros. Discovery avvenuto questa settimana (trovi qui la nostra Guida ai prezzi e all’iscrizione a HBO Max ), lo scenario è cambiato drasticamente. Molti lettori ci stanno scrivendo con un dubbio legittimo: “Se ho Sky, vedo gratis HBO Max?”, oppure “Ha senso tenere Sky se le mie serie preferite traslocano?”. Facciamo chiarezza su questo nuovo assetto del mercato televisivo italiano, analizzando costi, contenuti e convenienza. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - HBO Max e Sky Italia: conviene disdire o mantenere l’offerta?

Hbo Max Italia: quanto costa l'abbonamento (e quale conviene di più)

HBO Max Italia è arrivata il 13 gennaio 2026, offrendo un catalogo con serie internazionali e produzioni italiane. In questo articolo, analizzeremo i costi dell’abbonamento e le opzioni disponibili, aiutandoti a scegliere quella più conveniente in base alle tue esigenze. Scopri tutte le informazioni essenziali per valutare l’iscrizione e iniziare a esplorare i contenuti della nuova piattaforma di streaming.

Leggi anche: HBO Max arriva in Italia, ecco prezzi e offerta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

È tempo di SALDI! In Galleria l’inverno conviene di più Passa da Piazza Italia e trova il tuo prossimo look Ti aspettiamo #PiazzaItalia #SaldiInvernali #ModaConveniente #sermonetashoppingcenter - facebook.com facebook

Mesi di calunnie per poi smentirsi. Cancellato, le conviene cancellare la cronologia. x.com