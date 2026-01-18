Harry Potter come Heated Rivalry | Finn Wolfhard sorprende con una parodia provocatoria VIDEO

Finn Wolfhard, noto per il suo ruolo in Stranger Things, ha recentemente partecipato come ospite a Saturday Night Live, interpretando uno sketch che combina il celebre serial Heated Rivalry con l’universo di Harry Potter. La parodia, apprezzata per la sua originalità, ha suscitato numerosi commenti online, evidenziando come i personaggi e le tematiche dei due mondi possano incontrarsi in modo sorprendente e creativo.

La star di Stranger Things, Finn Wolfhard è stato il presentatore dell'ultima puntata di Saturday Night Live e ha preso parte a uno degli sketch più commentati della serata, una parodia che unisce il fenomeno seriale Heated Rivalry all'universo di Harry Potter. Il risultato è Heated Wizardry, un finto trailer che immagina Harry Potter e Ron Weasley come rivali sportivi coinvolti in una relazione segreta. Lo sketch nasce dalla popolarità di Heated Rivalry, una serie romance gayambientata nel mondo dell'hockey professionistico, diventata rapidamente un caso negli Stati Uniti e in Canada per il suo racconto esplicito e passionale di una relazione nascosta tra due giocatori rivali.

