Harris Dickinson debutta alla regia con Urchin | Stavolta vi presento il vero me

E ra talmente convincente nel ruolo del modello-influencer vanesio in Triangle of Sadness di Ruben Östlund (Palma d’Oro a Cannes 2022), che – confessiamo – ci eravamo caduti: il personaggio doveva per forza somigliargli un po’. E il ruolo di toyboy di Nicole Kidman – nel thriller erotico Babygirl – non ne aveva certo rivalutato l’immagine. Invece. Ta-da! Il ventinovenne Harris Dickinson non è affatto un bello senz’anima. “Babygirl”, Nicole Kidman: film di una donna che sovverte il thriller erotico X Leggi anche › Festival di Cannes 2025: ecco i film top, e quelli. flop Prova tangibile? Il debutto da regista, Urchin (monello, discolo), presentato in anteprima a Cannes nella sezione Un Certain Regard, e valso il premio per la miglior interpretazione al protagonista, Frank Dillane: racconta gli sforzi di un senzatetto londinese, dipendente da alcol e droghe, per riprendersi in mano la vita e uscire dagli schemi autodistruttivi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

