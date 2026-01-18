hamas pronti a cedere amministrazione a comitato gaza

Hamas ha dichiarato di essere disponibile a trasferire l'amministrazione di Gaza al nuovo comitato tecnocratico, guidato dall'ingegnere Ali Shaaz. Il gruppo islamista palestinese ha avviato le procedure di cessione, che si prevede si realizzeranno nel corso di questa settimana. Il comitato, istituito al Cairo, ha già iniziato le proprie attività, segnando un possibile cambiamento nella gestione della Striscia di Gaza.

Il gruppo islamista palestinese Hamas ha affermato di essere pronto a cedere l'amministrazione di Gaza questa settimana al comitato tecnocratico, guidato dall'ingegnere di Gaza Ali Shaaz, che e' stato istituito e ha iniziato le sue riunioni e attivita' al Cairo mercoledi' scorso. Lo ha riferito a Efe una fonte interna al movimento. La fonte, a conoscenza dei colloqui al Cairo e che ha chiesto l'anonimato, ha affermato che Hamas ha "riaffermato" durante gli incontri "il suo pieno impegno" a cedere l'amministrazione della Striscia di Gaza al comitato appena costituito. La fonte ha anche confermato che il movimento ha concordato con i mediatori egiziani tutti i dettagli del processo di cessione, osservando che i leader del movimento al di fuori della Striscia hanno dato istruzioni alle loro organizzazioni e fazioni affiliate di prepararsi a dimettersi dai loro incarichi e a consegnare tutti i documenti rilevanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

