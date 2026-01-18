Haas festa senza ’regalo’ Buon ingresso di Popov

Haas festeggia senza ricevere regali, mentre Popov fa il suo ingresso con buon impatto. Fulignati, senza colpe sul gol, si distingue per aver salvato su un retropassaggio di Guarino e, nella seconda metà, si conferma come regista basso. Un incontro che evidenzia momenti di solidità e crescita per entrambe le squadre.

FULIGNATI 6 – Incolpevole sul gol ci mette una pezza su un corto retropassaggio di Guarino. Nella seconda parte della ripresa fa di fatto il regista basso. LOVATO 5.5 – Stavolta anche lui soffre la fisicità di Merkaj e Pecorino nel primo tempo. Meglio nella ripresa. GUARINO 5.5 – Tante sbavature sia tecniche, che di lettura, oltre a qualche lancio di troppo nel vuoto. OBARETIN 6 – Legge male un pallone in profondità, ma per il resto è il più positivo della retroguardia azzurra. ELIA 6 – Il più attivo negli ultimi venti metri, tanto che i pericoli maggiori arrivano proprio dalla sua parte, meno in fase di costruzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il team TGR Haas ha deciso di anticipare la presentazione della propria vettura al 19 gennaio, anziché il 23, data che vede l'uscita anche di altre scuderie, di cui anche la Ferrari. VF-26 in arrivo.