Ecco la guida TV per la sera del 18 gennaio 2026, con i programmi principali su Rai, Mediaset, La7 e altre emittenti. In questa occasione, puoi partecipare al Totoshare e tentare di indovinare gli ascolti serali. La selezione comprende film, talk show, inchieste e serie, offrendo una panoramica completa delle proposte televisive della serata. Buona visione e buona fortuna con il gioco degli ascolti.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:40 Prima di Noi 1ªTv Speciale Tg1 Serie Tv Rubrica Rai2 21:00 22:50 Il Mio Regno per una Farfalla 1ªTv La Nuova DS Film Talk Show Rai3 20:30 23:15 Report Allegro Ma Non Troppo Inchieste Talk Show Rete 4 21:30 01:00 Fuori dal Coro La Terrazza Talk Show Film Canale 5 21:50 00:50 Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo Pressing: Nel Cuore dello Sport Game Show Talk Show Italia 1 21:10 01:10 Le Iene Arancia Meccanica Inchieste Film La7 21:15 23:40 The Peacemaker La Frode Film Film Tv8 21:30 23:20 Nonno Questa Volta è Guerra Armaggeddon: Giudizio Finale Film Film Nove 20:25 00:30 Che Tempo Che Fa: Ornella senza Fine I Migliori Fratelli di Crozza Talk Show Satira A PAGINA 2 LA CLASSIFICA PARZIALE CHE DECRETA IL CAMPIONE D’INVERNO L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - GUIDA TV 18 GENNAIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

