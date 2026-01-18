Guida l' auto sottoposta a fermo e con la patente revocata

Se un’auto viene fermata dalle forze dell'ordine e il conducente ha la patente revocata, è importante conoscere le conseguenze e le procedure da seguire. Questo tipo di situazione richiede attenzione e rispetto delle norme vigenti, per evitare sanzioni più gravi. Di seguito, una guida chiara e precisa su come comportarsi in caso di fermo automobilistico con patente revocata.

Quando lo hanno fermato e hanno proceduto con le verifiche gli agenti della polizia locale si sono presto accorti che c'era qualcosa che non andava. L'auto sulla quale il conducente viaggiava non avrebbe infatti dovuto circolare e, sebbene già precedentemente pizzicato, ancora una volta il conducente era al volante con la patente revocata. L'episodio si è verificato nella giornata di sabato 17 gennaio a Brugherio. Una pattuglia della polizia locale, nel corso di un normale servizio di controllo stradale, ha fermato un 40enne che circolava a bordo di un Bmw X1 in via San Carlo. Al momento delle verifiche il veicolo è risultato però sottoposto sia a fermo fiscale che a fermo amministrativo e la sua patente già revocata.

