Guerriglia in A1 scontri nati da furto di bandiera romanista?

Nella zona di Casalecchio sull'autostrada A1, si sono verificati scontri tra ultras di Roma e Fiorentina. Secondo alcune fonti, la violenza potrebbe essere stata scatenata dal tentativo di rubare bandiere e striscioni avversari, provocando una escalation di tensione tra le due tifoserie.

(Adnkronos) – A far degenerare i tafferugli tra ultras giallorossi e fiorentini sull'autostrada A1, all'altezza di Casalecchio, potrebbe esserci stato il tentativo di sottrarre bandiere e striscioni agli avversari. In alcuni post di ambienti ultras che circolano sul web si parla (con tanto di foto) di una bandiera dei romanisti che sarebbe stata 'rubata' durante gli scontri di oggi.

Paura in Italia, guerriglia tra tifosi in autostrada! Scontri violentissimi

Domenica 18 gennaio 2026, in Italia, si sono verificati violenti scontri tra tifosi lungo l’autostrada, segnando un episodio di grave tensione legata alle manifestazioni sportive. La situazione ha suscitato preoccupazione e richiesto interventi di sicurezza, evidenziando l’importanza di rafforzare le misure di prevenzione e controllo per evitare future escalation di violenza.

