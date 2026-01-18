Guerre e posizioni di M5S Avs e Lega

Nella settimana appena trascorsa, alcune forze politiche e parlamentari hanno espresso chiaramente le proprie posizioni su temi di attualità, evidenziando le differenze e le sensibilità che caratterizzano il panorama politico italiano. In particolare, le posizioni di M5S, Avs e Lega si sono distinte per alcune dichiarazioni e posizioni pubbliche, contribuendo a un quadro di dibattito più definito e articolato.

Firenze, 18 gennaio 2026 – Alcuni parlamentari e partiti, nella settimana che si è appena conclusa, si sono fatti riconoscere. Partiamo dai Cinque Stelle e da Avs (côté Sinistra Italiana). Prima c’è stata l’astensione in Senato su una mozione unitaria sull’Iran, firmata da tutti i capigruppo tranne il M5S, poi il partito di Conte ha rilanciato, se possibile in peggio: ha depositato alla Camera - Commissione Esteri - una risoluzione, firmata anche dal deputato e leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni (uno dei leader di Avs con Angelo Bonelli dei Verdi, i Sussi e Biribissi della sinistra di casa nostra), in cui s’impegna il governo «a scongiurare azioni militari unilaterali fuori dal quadro del diritto internazionale, promuovendo tutte le necessarie iniziative diplomatiche e di carattere sanzionatorio da parte della comunità internazionale e degli organismi internazionali». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guerre e posizioni di M5S, Avs e Lega Leggi anche: Dure le critiche di Pd, M5S e Avs. E la Lega attacca Leggi anche: Anche Gentiloni alla manifestazione per l'Ucraina a Roma. Mancano solo M5S, Lega e Avs Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Guerre e posizioni di M5S, Avs e Lega; Votato a favore dei 5 Stelle, inaccettabile: Pd spaccato sull'Iran; Sull’Iran il Pd raddoppia: una mozione unitaria? Di più, bipartisan; Ucraina, Crosetto alla Camera: ok a risoluzione del centrodestra ma due leghisti votano contro. Iran, Pd e Avs votano anche risoluzione M5S. Ma riformisti dem non ci stanno - Quartapelle: 'Inaccettabile pongano condizioni su sostegno a manifestanti iraniani' ... adnkronos.com

Iran, prove di dialogo Pd-M5S-Avs. Tra mozioni e piazza di domani - Avs, tra mozioni e la piazza di domani sull'Iran. notizie.tiscali.it

Imbarazzi e verità di Pd, M5s, +Europa, Italia Viva, Avs e Azione sull'Ucraina spiegati dall'Ai - realismo del partito di Calenda, che finisce per mettere in difficoltà non tanto l’opposizione quanto il si ... ilfoglio.it

Marcia PerugiAssisi. . In un mondo sconvolto da guerre e tensioni crescenti, l’educazione alla pace diventa una necessità per la sopravvivenza. Con questo presupposto si è aperta alla Sapienza Università di Roma la Conferenza Nazionale delle Scuole di Pa - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.