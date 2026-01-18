Guehi non vestirà più la maglia della Juventus, dopo aver scelto di firmare con un’altra grande squadra. La trattativa si sta concludendo e il difensore sta per trasferirsi al Manchester City, lasciando quindi l’Italia e i bianconeri. Questa operazione segna un passo importante nel mercato di gennaio, con il giocatore che prosegue la sua carriera in Premier League.

Guehi Juve, niente Italia per il difensore. Il giocatore è ormai ad un passo dal Manchester City. Prima parte di visite mediche completata. Il calciomercato internazionale regala un colpo di scena che coinvolge indirettamente le strategie dei club italiani più ambiziosi. Uno dei nomi più seguiti per rinforzare la difesa era quello del centrale del Crystal Palace, ma le ultime notizie spengono definitivamente le speranze di vedere Guehi alla Juve. Il calciatore, pilastro della nazionale inglese, ha infatti scelto di restare in Premier League, accasandosi alla corte di Pep Guardiola. L’operazione è stata fulminea, lasciando poco margine di manovra alla concorrenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guehi Juve, il difensore sfuma definitivamente. Il giocatore sta firmando con un’altra big. I dettagli della trattativa

Malen Juve, l’affare sfuma definitivamente. Il giocatore ha detto sì alla Roma. I dettagli del trasferimento

Malen Juve non sarà più un'opzione per la Juventus, poiché ha accettato l'offerta della Roma. Il trasferimento dell'olandese si è concretizzato, chiudendo definitivamente la possibilità di vederlo in maglia bianconera. Di seguito, i dettagli dell’accordo e le implicazioni per le due società coinvolte.

Lookman, possibile addio all’Atalanta: questo club vuole il giocatore accostato alla Juve. I dettagli della possibile trattativa

Lookman potrebbe lasciare l’Atalanta per approdare al Galatasaray, che ha manifestato interesse per il giocatore. La trattativa, con possibilità di trasferimento, coinvolge diversi dettagli da definire. Nel frattempo, il club turco si concentra sul rafforzamento dell’attacco, con Lookman come uno dei principali obiettivi. La situazione resta in evoluzione, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sui prossimi sviluppi di questa possibile operazione di mercato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

La Juve è rimasta a secco a Cagliari e ora spinge per Jean-Philippe Mateta Al Crystal Palace però è bufera: in estate è partito Eze verso l'Arsenal, ora il City ha chiuso per Guehi. Il tecnico Glasner ha annunciato l'addio a fine stagione. Il muro per Mateta ce - facebook.com facebook

#Guehi #Juventus Una big inglese stringe x.com