Groenlandia vertice ambasciatori Ue
Oggi, gli ambasciatori dei 27 Paesi dell’Unione Europea si incontrano in un vertice di emergenza. La riunione segue le recenti dichiarazioni del presidente USA Trump, che ha annunciato possibili dazi sugli alleati europei, legandoli all’acquisto della Groenlandia. La discussione si concentra sulle implicazioni diplomatiche e commerciali di questa situazione, evidenziando l’importanza di un confronto coordinato tra gli Stati membri.
07.05 05.07 Pozzallo (RG), soccorsi 101 migranti05.07 Pozzallo, soccorsi 101 migranti04.28 Taiwan, spiavano per la Cina: 6 arresti03.16 Alpi Austria, morti altri tre sciatori02.12 Tre partiti Ue:stop accordo dazi Usa-Ue00.57 Siria,esercito prende aeroporto a Tabqa00.01 Kiev: in 24 ore 117 scontri con russi22.44 Anticipo Serie A, Cagliari-Juventus 1-0 p.547 SETTIMANA IN TV"LA PRESIDE", il lunedì, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e ai video della conferenza stampa 1 e 2 "DON MATTEO 15", il giovedì, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo "PRIMA DI NOI", la domenica, ore 21. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Oggi il vertice sulla Groenlandia. Senza Ue
Leggi anche: Groenlandia e Danimarca chiedono vertice con Rubio. La Ue a Trump: "È Nato, confini inviolabili"| Bildt: "Rischio di un'azione Usa"
Manifestazioni a Copenhagen e a Nuuk. Trump aumenta dazi a chi si oppone all'annessione dell'isola - Lo speaker della Camera Usa. Non prevediamo interventi militari ma solo azioni diplomatiche; Oggi vertice d'emergenza degli ambasciatori Ue. Migliaia in piazza a Nuuk; Video. Groenlandia, dal vertice a Washington pochi passi avanti; Groenlandia: “Un attacco USA significherebbe la fine della NATO”.
Oggi vertice d'emergenza degli ambasciatori UE. Migliaia in piazza a Nuuk - " nella lingua dell'isola con quasi più foche grige che uomini e che è diventata il centro della geopolitica mondiale malgrado una popolazione pari a quella di Matera ... msn.com
Groenlandia, riunione d'emergenza degli ambasciatori Ue - Gli ambasciatori dei 27 Paesi dell'Unione Europea si riuniranno domenica 18 gennaio per una riunione di emergenza dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha promesso un'ondata di cresc ... avvenire.it
Groenlandia, riunione d'emergenza nell'Ue dopo le minacce di Trump con i dazi - Gli ambasciatori dell'Unione Europea sono stati convocati a Bruxelles per una riunione d'emergenza all'indomani dell'annuncio, da ... msn.com
Groenlandia, Benassi: Trump deride la UE
Fallisce il vertice alla Casa Bianca sulla Groenlandia Il confronto tra Danimarca, Groenlandia e Stati Uniti si chiude senza progressi. Le posizioni restano inconciliabili e l’idea di un negoziato lascia spazio a uno scontro politico sempre più esplicito. La Gro - facebook.com facebook
Il vertice di Washington sulla Groenlandia fallisce: respinta l’offerta Usa da 700 miliardi, Danimarca e Groenlandia difendono la sovranità. Di Ettore Bellavia #15gennaio x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.