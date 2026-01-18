Groenlandia Trump | Dazi ai Paesi europei che inviano truppe

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’introduzione di dazi commerciali sui Paesi europei che inviano truppe, con esclusione dell’Italia. La misura riguarda anche la Groenlandia, suscitando attenzione sulle tensioni commerciali e politiche tra gli Stati Uniti e l’Europa. Questa decisione si inserisce in un contesto di negoziati e dispute internazionali, evidenziando le nuove strategie di politica commerciale adottate dagli Stati Uniti.

WASHINGTON – Il presidente degli Stato Uniti, Donald Trump, annuncia dazi su alcuni paesi europei, fra i quali non c’è l’Italia, per la Groenlandia. Dal 1° febbraio dazi al 10% per tutti i Paesi (Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia) che “si sono recati in Groenlandia per motivi sconosciuti”. La tariffa, ha precisato Trump su Truth Social, “sarà aumentata al 25% dall’1 giugno. Questa tariffa sarà dovuta e pagabile fino a quando non sarà raggiunto un accordo per l’acquisto completo e totale della Groenlandia”. “Questa è una situazione molto pericolosa per la Sicurezza, la Protezione e la Sopravvivenza del nostro Pianeta – ha scritto il presidente americano – Questi Paesi, che stanno giocando a questo gioco estremamente rischioso, hanno creato un livello di rischio non più sostenibile né accettabile. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

