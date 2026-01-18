groenlandia se inviamo truppe sono dazi

La Groenlandia sta attirando l’attenzione internazionale a causa delle tensioni legate alla presenza militare di diversi Paesi nell’isola artica. Donald Trump ha annunciato l’introduzione di tariffe doganali del 10% e successivamente del 25% su beni provenienti da Danimarca, Francia, Regno Unito e Olanda, paesi coinvolti nel dispiegamento di truppe. Questa situazione evidenzia come questioni geopolitiche e risorse naturali influenzino le dinamiche tra le nazioni.

Donald Trump ha annunciato tariffe del 10% e poi del 25% ai Paesi che hanno mandato militari nell’isola artica che vuole comprare Tra questi, anche Danimarca, Francia, Uk, e Olanda. L’Italia, che ieri ha aperto a missioni in ambito Nato, è avvertita. Il dibattito sulla Groenlandia è sempre più incandescente e si sta trasformando in un braccio di ferro tra gli Stati Uniti e l’Unione europea. A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato ancora Donald Trump. Ieri, infatti, il presidente americano ha annunciato l’introduzione di dazi doganali al 10% contro i Paesi europei che hanno inviato truppe sull’isola artica, con l’avvertimento che l’aliquota salirà al 25% a partire da giugno. 🔗 Leggi su Laverita.info

Trump: dazi agli 8 Paesi europei che inviano truppe in Groenlandia. La Ue: risponderemo. Macron: «Le minacce sono inaccettabili»

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato l’intenzione di imporre dazi ad otto Paesi europei che inviano truppe in Groenlandia, suscitando reazioni e proteste. La Commissione Europea ha dichiarato che risponderà alle minacce, mentre il presidente francese Macron ha definito inaccettabili le misure minacciate. In Danimarca, la popolazione manifesta contro l’ipotesi di una possibile acquisizione dell’isola, evidenziando le tensioni geopolitiche in atto.

Groenlandia, Trump: “Dazi ai Paesi europei che inviano truppe”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’introduzione di dazi commerciali sui Paesi europei che inviano truppe, con esclusione dell’Italia. La misura riguarda anche la Groenlandia, suscitando attenzione sulle tensioni commerciali e politiche tra gli Stati Uniti e l’Europa. Questa decisione si inserisce in un contesto di negoziati e dispute internazionali, evidenziando le nuove strategie di politica commerciale adottate dagli Stati Uniti.

Groenlandia contesa. Trump: “La compro”. Ue: “È della Danimarca”

L'Europa valuta l'invio di truppe, crisi con gli Usa in vista Il 15 gennaio, in seguito al fallimento dei negoziati trilaterali tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, un portavoce del Rappresentante speciale dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja - facebook.com facebook

1/3 - #Groenlandia Crescente centralità strategica dell'Artico impone una riflessione circa il rafforzamento della sicurezza e della presenza degli alleati in Groenlandia. È un impegno politico che non può non rientrare all’interno dell’Alleanza Atlantica, come an x.com