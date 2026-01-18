Groenlandia responsabilità tra Usa e Ue per evitare di favorire Russia e Cina

La questione della Groenlandia coinvolge Stati Uniti e Unione Europea nel tentativo di bilanciare interessi geopolitici e strategici. In un contesto di crescente tensione internazionale, le decisioni sul territorio sono al centro di discussioni tra le principali potenze mondiali, con l’obiettivo di evitare favori a Russia e Cina. La recente dichiarazione della presidente Meloni riflette l’importanza di un approccio responsabile e coordinato tra alleati.

“Ho sentito il presidente americano Donald Trump ed ho espresso le mie perplessità”, dice questa mattina la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un momento di particolare tensione nelle relazioni tra Stati Uniti ed Europa. La convocazione di una riunione straordinaria degli ambasciatori dell’Unione europea nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 18 gennaio, per valutare una risposta coordinata all’annuncio statunitense di nuove tariffe contro alcuni Paesi membri, segna l’ingresso della crisi sulla Groenlandia in una nuova fase. Non più soltanto uno scontro retorico o una disputa diplomatica, ma un dossier che incrocia commercio, sicurezza economico (e non solo) e coesione transatlantica, costringendo Bruxelles a una risposta “intelligente, coordinata e possibilmente non ulteriormente incendiaria” a Washington, dice una fonte dai corridoio europei. 🔗 Leggi su Formiche.net

L’Artico sta diventando un punto focale nelle strategie delle grandi potenze mondiali. Oltre alla Groenlandia, anche Svalbard e altre aree dell’area sono al centro di interessi geopolitici e risorse strategiche. Stati Uniti, Cina e Russia intensificano le loro attività nella regione, sottolineando l’importanza di questa zona per il futuro geopolitico e ambientale del pianeta.

La NATO potenzia le sue attività nell’Artico, in risposta alle crescenti minacce percepite da Russia e Cina. Paesi come il Regno Unito e l’Unione Europea valutano l’invio di forze in Groenlandia per rafforzare la presenza nella regione. L’obiettivo è migliorare la comprensione delle attività artiche e intensificare le esercitazioni, in un contesto di crescente attenzione strategica verso questa area, fondamentale per la stabilità globale.

