Groenlandia | P De Luca Pd ' Meloni si conferma portavoce di Trump'

L'intervento di P. De Luca (Pd) sulla Premier Meloni evidenzia una percepita subordinazione alle posizioni di Trump, secondo le sue parole. La questione si inserisce nel quadro politico italiano e internazionale, sollevando discussioni sulla linea adottata dal governo rispetto agli alleati e alle relazioni con gli Stati Uniti. La dichiarazione riflette le tensioni e le dinamiche tra le forze politiche e le influenze esterne nel panorama attuale.

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - “Ancora una volta la Premier Meloni manifesta la propria inadeguatezza, confermando la totale subalternità al suo amico Trump. Non ha detto una parola netta di condanna rispetto alle minacce militari e politiche rivolte alla Groenlandia". Così Piero De Luca, deputato del Pd e capogruppo in commissione politiche europee. "Non ha detto nulla in difesa dell'integrità territoriale e dell'autonomia strategica dell'intera Europa. Non ha preso le distanze rispetto alle nuove provocazioni di Trump sull'aumento dei dazi agli alleati europei contrari all'acquisizione della Groenlandia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

