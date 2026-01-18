L'intervento di P. De Luca (Pd) sulla Premier Meloni evidenzia una percepita subordinazione alle posizioni di Trump, secondo le sue parole. La questione si inserisce nel quadro politico italiano e internazionale, sollevando discussioni sulla linea adottata dal governo rispetto agli alleati e alle relazioni con gli Stati Uniti. La dichiarazione riflette le tensioni e le dinamiche tra le forze politiche e le influenze esterne nel panorama attuale.

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - “Ancora una volta la Premier Meloni manifesta la propria inadeguatezza, confermando la totale subalternità al suo amico Trump. Non ha detto una parola netta di condanna rispetto alle minacce militari e politiche rivolte alla Groenlandia". Così Piero De Luca, deputato del Pd e capogruppo in commissione politiche europee. "Non ha detto nulla in difesa dell'integrità territoriale e dell'autonomia strategica dell'intera Europa. Non ha preso le distanze rispetto alle nuove provocazioni di Trump sull'aumento dei dazi agli alleati europei contrari all'acquisizione della Groenlandia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Groenlandia: P. De Luca (Pd), 'Meloni si conferma portavoce di Trump'

Leggi anche: Roma: P. De Luca (Pd), 'parole Zakharova irresponsabili, Meloni intervenga subito'

Leggi anche: Il fantasma di De Luca sulle elezioni. Meloni conferma il pieno appoggio a Cirielli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il poster ufficiale di #MotorValley, la serie targata Groenlandia che si snoderà attraverso le gale dell'adrenalinico Campionato Italiano Gran Turismo Con Luca Argentero, Giulia Michelin e Caterina Forza, Motorvalley è atteso sulla piattaforma dal 10 febbraio - facebook.com facebook

Non scrivo qui da un po’, sono stati mesi intensi. Oggi però sono stato in diretta a Omnibus, su La7, ospite di @FredianoFinucci, per parlare di #Groenlandia e per lanciare il libro-reportage (in uscita a breve) che ho scritto insieme a @leoparigi ( @OArtico). x.com