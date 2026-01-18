Groenlandia Meloni | Sbagliato aumentare i dazi ho sentito Trump

In seguito all'annuncio di nuovi dazi da parte di Donald Trump nei confronti dei Paesi coinvolti nell'invio di truppe in Groenlandia, la questione artica si conferma come uno dei temi più delicati dell'agenda internazionale. La posizione di Meloni sottolinea l'importanza di un approccio equilibrato e rispettoso delle dinamiche globali, evidenziando le implicazioni economiche e politiche di questa tensione.

AGI - All'indomani dell'annuncio di nuovi dazi da parte di Donald Trump nei confronti dei Paesi coinvolti nell'invio di truppe in Groenlandia, il dossier artico rimane uno dei punti più sensibili dell'agenda internazionale. In questo quadro, Giorgia Meloni si muove su un terreno di mediazione tra Stati Uniti ed Europa, mentre a Bruxelles è stata convocata una riunione d'emergenza degli ambasciatori dell'Unione europea per valutare l'impatto delle misure statunitensi. Da Seul, a margine dell'ultima tappa della missione asiatica, la presidente del Consiglio ha affrontato il tema nel corso di un punto stampa con i giornalisti. 🔗 Leggi su Agi.it

Il recente commento di Meloni sulla proposta di Trump di aumentare i dazi nei confronti dei paesi coinvolti nella sicurezza in Groenlandia sottolinea l'importanza di una politica commerciale equilibrata. La posizione italiana evidenzia come le decisioni unilaterali possano avere ripercussioni economiche e diplomatiche, richiedendo un approccio più coordinato e ponderato nelle relazioni internazionali.

Giorgia Meloni ha commentato la decisione di Donald Trump di aumentare i dazi, sottolineando l'importanza di evitare escalation commerciali. La presidente del Consiglio ha ribadito che l'azione dell'Unione Europea non mira a contrapporsi agli Stati Uniti, evidenziando come ci siano state alcune incomprensioni sulla questione relativa alla presenza militare in Groenlandia. La posizione italiana si inserisce nel contesto di sforzi diplomatici per mantenere il dialogo e la stabilità internazionale.

