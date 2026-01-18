Il recente commento di Meloni sulla proposta di Trump di aumentare i dazi nei confronti dei paesi coinvolti nella sicurezza in Groenlandia sottolinea l'importanza di una politica commerciale equilibrata. La posizione italiana evidenzia come le decisioni unilaterali possano avere ripercussioni economiche e diplomatiche, richiedendo un approccio più coordinato e ponderato nelle relazioni internazionali.

AGI - La volontà di Trump di aumentare i dazi nei confronti dei Paesi che hanno scelto di contribuire alla sicurezza in Groenlandia " è un errore e non lo condivido ". Lo ha affermato Giorgia Meloni durante un punto stampa a Seul, aggiungendo di aver sentito Trump al telefono. "C'è stato un problema di comunicazione e interpretazione, ha aggiunto la premier, sottolineando la necessità di "riprendere il dialogo per una de-escalation". "La Groenlandia, e in generale tutto l'Artico - ha ribadito il presidente del Consiglio - rappresenta una zona strategica, nella quale va evitata un'eccessiva ingerenza degli attori che possono risultare ostili". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Groenlandia: Meloni "L'aumento dei dazi un errore, ho sentito Trump"

Groenlandia, Meloni: “L’aumento dei dazi è un errore. Ho sentito Trump, bisogna evitare una escalation”

La premier Meloni ha commentato l’aumento dei dazi, definendolo un errore e sottolineando la necessità di evitare escalation. Dopo aver parlato con Trump, ha evidenziato come tra Washington e Bruxelles si sia verificato un problema di comunicazione e comprensione, suggerendo l’importanza di un dialogo più chiaro per mantenere relazioni commerciali stabili e collaborative.

Groenlandia, Meloni critica Trump: «L'ho sentito, gli ho detto che è un errore l'aumento dei dazi. Evitare una escalation»

Giorgia Meloni ha commentato la decisione di Donald Trump di aumentare i dazi, sottolineando l'importanza di evitare escalation commerciali. La presidente del Consiglio ha ribadito che l'azione dell'Unione Europea non mira a contrapporsi agli Stati Uniti, evidenziando come ci siano state alcune incomprensioni sulla questione relativa alla presenza militare in Groenlandia. La posizione italiana si inserisce nel contesto di sforzi diplomatici per mantenere il dialogo e la stabilità internazionale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Perché la Groenlandia è diventata una fissazione per Donald Trump

Tg2. . Ultima tappa a #Seul per la missione in #Asia della premier #Meloni che parla di #Iran e sulla #Groenlandia assicura: "Pronti a fare la nostra parte ma con la Nato" - facebook.com facebook

Groenlandia, Meloni stempera: decisioni in ambito Nato, evitare divisioni. Poi vede i Ceo di 17 colossi giapponesi ilsole24ore.com/art/groenlandi… x.com