Giorgia Meloni ha espresso la sua contrarietà all’annuncio di Donald Trump riguardo l’aumento dei dazi statunitensi verso i paesi coinvolti in operazioni militari in Groenlandia. La premier ha definito questa decisione sbagliata e ha sottolineato la sua posizione, evidenziando il suo dissenso rispetto a una scelta che ritiene dannosa. Le sue parole arrivano in un contesto di crescente attenzione internazionale sulle tensioni commerciali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole della premier dopo l’annuncio di Trump. L’annuncio dell’aumento dei dazi statunitensi verso i Paesi impegnati militarmente in Groenlandia trova la netta contrarietà di Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio, intervenendo a Seul durante l’ultima tappa della sua missione in Oriente, ha definito il provvedimento “un errore” e ha chiarito di non condividere la decisione presa dall’amministrazione americana. I nuovi dazi annunciati dalla Casa Bianca. Secondo quanto comunicato dalla Casa Bianca, dal 1° febbraio 2026 scatterà una tariffa del 10% su tutte le merci dirette negli Stati Uniti provenienti dai Paesi che hanno inviato soldati in Groenlandia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Groenlandia, Meloni critica i dazi Usa: “Scelta sbagliata, non la condivido”

Groenlandia, Meloni: “Aumento dazi Usa un errore, non condivido decisione”

Il recente annuncio di Donald Trump di aumentare i dazi statunitensi sui paesi coinvolti con le forze in Groenlandia ha suscitato diverse reazioni. Giorgia Meloni ha espresso la propria opinione, definendo tale decisione un errore e specificando di non condividerne le motivazioni. Questa scelta potrebbe avere ripercussioni sulle relazioni internazionali e sul commercio tra le nazioni coinvolte.

Meloni critica i dazi Usa: “Un errore”. Telefonate con Trump e Nato sulla Groenlandia

Il governo italiano esprime preoccupazione per l’aumento dei dazi statunitensi rivolti ai Paesi che partecipano alla missione in Groenlandia. Meloni ha definito questa misura un errore e ha sottolineato la sua posizione durante telefonate con Trump e rappresentanti della Nato. La questione evidenzia le tensioni internazionali e le conseguenze delle decisioni commerciali sulle alleanze e sulla stabilità globale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Groenlandia, Meloni: Non credo in un'azione militare degli Usa e non la condividerei

Tg2. . Ultima tappa a #Seul per la missione in #Asia della premier #Meloni che parla di #Iran e sulla #Groenlandia assicura: "Pronti a fare la nostra parte ma con la Nato" - facebook.com facebook

Groenlandia, Meloni stempera: decisioni in ambito Nato, evitare divisioni. Poi vede i Ceo di 17 colossi giapponesi ilsole24ore.com/art/groenlandi… x.com