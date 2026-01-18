Groenlandia Meloni | Aumento dei dazi Usa un errore non lo condivido

Il governo italiano esprime il proprio disaccordo riguardo alla possibileumento dei dazi statunitensi rivolti alle nazioni che collaborano alla sicurezza della Groenlandia. Secondo il presidente Meloni, questa misura rappresenta un errore, poiché potrebbe compromettere gli sforzi internazionali e la stabilità regionale. La posizione italiana sottolinea l’importanza di un dialogo aperto e di approcci condivisi per affrontare le sfide globali.

“Volevo dirvi che la previsione di un aumento dei dazi nei confronti di quelle nazioni che hanno scelto di contribuire alla sicurezza per la Groenlandia, secondo me, è un errore. E, ovviamente, non la condivido”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa a Seul, ultima tappa della sua missione in Asia. “Condivido l’attenzione che la presidenza americana attribuisce, come ho detto molte volte, alla Groenlandia e in generale all’Artico, che è una zona strategica nella quale chiaramente va evitata una eccessiva ingerenza di attori che possono essere ostili. Ma credo che in questo senso andasse letta la volontà di alcuni paesi europei di inviare le truppe, di partecipare a una maggiore sicurezza, non nel senso di un’iniziativa fatta nei confronti degli Stati Uniti, ma semmai nei confronti di altri attori”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Groenlandia, Meloni: Non credo in un'azione militare degli Usa e non la condividerei

Tg2. . Ultima tappa a #Seul per la missione in #Asia della premier #Meloni che parla di #Iran e sulla #Groenlandia assicura: "Pronti a fare la nostra parte ma con la Nato" - facebook.com facebook

Groenlandia, Meloni stempera: decisioni in ambito Nato, evitare divisioni. Poi vede i Ceo di 17 colossi giapponesi ilsole24ore.com/art/groenlandi… x.com