Il recente aumento dei dazi statunitensi sui paesi coinvolti con le forze in Groenlandia ha suscitato diverse reazioni. La presidente Meloni ha espresso la sua opinione, definendo tale misura un errore e sottolineando di non condividerne la decisione. Questa posizione evidenzia le preoccupazioni legate alle ripercussioni economiche e diplomatiche di tali politiche commerciali.

(Adnkronos) – L’aumento dei dazi Usa nei confronti dei Paesi che inviano soldati in Groenlandia è “un errore”, una “decisione che non condivido”. Così la premier Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa a Seul, ultima tappa della sua missione in Oriente. Oggi “ho sentito il presidente Usa Donald Trump e il segretario della Nato Rutte”, ha sottolineato la presidente del Consiglio. E “nel corso della giornata sentirò anche i leader europei” per parlare della questione. “Ho convocato una riunione, credo che in questa fase sia molto importante parlarsi e che sia molto importante evitare un’escalation, perché si può lavorare insieme per raggiungere un obiettivo che è utile e necessario per tutti”, ha aggiunto la presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Groenlandia, Meloni: “Aumento dazi errore, non condivido decisione”

Groenlandia, Meloni: “L’aumento dei dazi è un errore. Ho sentito Trump, bisogna evitare una escalation”

La premier Meloni ha commentato l’aumento dei dazi, definendolo un errore e sottolineando la necessità di evitare escalation. Dopo aver parlato con Trump, ha evidenziato come tra Washington e Bruxelles si sia verificato un problema di comunicazione e comprensione, suggerendo l’importanza di un dialogo più chiaro per mantenere relazioni commerciali stabili e collaborative.

Meloni: «L’aumento dei dazi un errore, lavoriamo a evitare escalation»

Durante una visita a Seul, la presidente del Consiglio Meloni ha commentato l’aumento dei dazi, definendolo un errore. Ha inoltre riferito di aver parlato con Donald Trump, evidenziando un problema di comunicazione e comprensione tra le parti. Meloni ha sottolineato l’importanza di lavorare per evitare escalation e mantenere relazioni commerciali stabili, ribadendo l’impegno italiano nel promuovere dialogo e collaborazione internazionale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Tg2. . Ultima tappa a #Seul per la missione in #Asia della premier #Meloni che parla di #Iran e sulla #Groenlandia assicura: "Pronti a fare la nostra parte ma con la Nato" - facebook.com facebook

Groenlandia, Meloni stempera: decisioni in ambito Nato, evitare divisioni. Poi vede i Ceo di 17 colossi giapponesi ilsole24ore.com/art/groenlandi… x.com