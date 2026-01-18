Groenlandia Meloni | Aumento dazi errore non condivido decisione
Il recente aumento dei dazi statunitensi sui paesi coinvolti con le forze in Groenlandia ha suscitato diverse reazioni. La presidente Meloni ha espresso la sua opinione, definendo tale misura un errore e sottolineando di non condividerne la decisione. Questa posizione evidenzia le preoccupazioni legate alle ripercussioni economiche e diplomatiche di tali politiche commerciali.
(Adnkronos) – L’aumento dei dazi Usa nei confronti dei Paesi che inviano soldati in Groenlandia è “un errore”, una “decisione che non condivido”. Così la premier Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa a Seul, ultima tappa della sua missione in Oriente. Oggi “ho sentito il presidente Usa Donald Trump e il segretario della Nato Rutte”, ha sottolineato la presidente del Consiglio. E “nel corso della giornata sentirò anche i leader europei” per parlare della questione. “Ho convocato una riunione, credo che in questa fase sia molto importante parlarsi e che sia molto importante evitare un’escalation, perché si può lavorare insieme per raggiungere un obiettivo che è utile e necessario per tutti”, ha aggiunto la presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
La premier Meloni ha commentato l’aumento dei dazi, definendolo un errore e sottolineando la necessità di evitare escalation. Dopo aver parlato con Trump, ha evidenziato come tra Washington e Bruxelles si sia verificato un problema di comunicazione e comprensione, suggerendo l’importanza di un dialogo più chiaro per mantenere relazioni commerciali stabili e collaborative.
Durante una visita a Seul, la presidente del Consiglio Meloni ha commentato l’aumento dei dazi, definendolo un errore. Ha inoltre riferito di aver parlato con Donald Trump, evidenziando un problema di comunicazione e comprensione tra le parti. Meloni ha sottolineato l’importanza di lavorare per evitare escalation e mantenere relazioni commerciali stabili, ribadendo l’impegno italiano nel promuovere dialogo e collaborazione internazionale.
