Groenlandia | Gasparri ' Governo cerca soluzioni realistiche Conte taccia'

Il governo italiano, con il sostegno del presidente Meloni e del ministro Tajani, sta lavorando per trovare soluzioni praticabili e condivise riguardo alla questione Groenlandia, con l’obiettivo di rafforzare la coesione all’interno della NATO. La posizione di Conte è stata invece tacita, mentre si cerca di mantenere un approccio equilibrato e realistico nella gestione della situazione.

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - “Il Governo italiano con il forte impegno del presidente Meloni e del ministro degli Esteri Tajani sta sollecitando soluzioni realistiche e concordate per la vicenda Groenlandia, per far prevalere la Coesione della Nato. ‘Giuseppi' Conte dice stupidaggini confondendo la sua storia con quella altrui. Trump già presidente Usa, ringraziò l'allora presidente del Consiglio Conte chiamandolo ‘Giuseppi', dopo che il prono grillino aveva dato una stupefacente prova di servilismo agli Usa, trasformando le nostre Istituzioni in lustrascarpe degli americani. Conte ‘sciuscià' farebbe meglio a tacere. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Groenlandia: Gasparri, 'Governo cerca soluzioni realistiche, Conte taccia' Groenlandia, Gasparri asfalta Conte: "Giuseppi confonde sua storia con quella altrui"

In un contesto internazionale complesso, il governo italiano si impegna a promuovere soluzioni condivise riguardo alla questione Groenlandia, sottolineando l'importanza della coesione NATO. Gasparri ha criticato le dichiarazioni di Conte, evidenziando come spesso si confonda la propria storia con quella di altri. L’Italia, con il supporto di Meloni e Tajani, mira a mantenere un atteggiamento responsabile e dialogante nella gestione di questa delicata situazione. Leggi anche: Casa: Gasparri, 'governo impegnato a Caivano e altrove per situazioni di emergenza' La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. La bonifica. A Termini servono interventi choc Caso Report-Bellavia, Gasparri va in Procura. E la Lega attacca anche su De Raho Trump: «Potrei dover scegliere tra la Groenlandia e la Nato» La prima pagina Siamo in edicola . . #stazionetermini - facebook.com facebook Ecco la prima di oggi del Tempo. @tempoweb LA BONIFICA - Arditti e Gallicola Editoriale: tra Antimafia, Venezuela e italiani liberati, sinistra in crisi di nervi ANTIMAFIA - Gasparri e Lega all'attacco (Martini) IRAN, ANCORA REPRESSIONE (Musacchio) VENEZ x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.