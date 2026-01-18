In risposta alle proposte statunitensi di imporre dazi sui Paesi europei per ottenere la Groenlandia, i leader europei hanno ribadito la loro posizione contraria alle pressioni economiche sui sovrani. La questione evidenzia le tensioni geopolitiche e il rischio di favorire Cina e Russia, sottolineando l'importanza di un approccio unitario e rispettoso del diritto internazionale.

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Di fronte all'ipotesi avanzata dal Presidente degli Stati Uniti di imporre dazi ai Paesi europei per forzare la cessione della Groenlandia, i leader europei hanno espresso una posizione chiara, denunciando l'inaccettabilità di pressioni economiche su Stati sovrani e sottolineando come simili iniziative finiscano per favorire Cina e Russia. Anche Nigel Farage, alleato politico di Donald Trump, ha preso pubblicamente le distanze, dichiarando di non essere d'accordo con questa linea e criticando l'uso dei dazi contro Paesi alleati. Chiediamo al Governo italiano di uscire dall'ambiguità e di assumere una posizione chiara, in linea con gli altri leader europei". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Groenlandia: Europa radicale, Governo assuma posizione chiara

La Groenlandia torna al centro dell’attenzione internazionale con una dichiarazione chiara sulla sua integrità territoriale. Gori sottolinea che i confini di Danimarca e Groenlandia sono principi inviolabili, mentre l’Unione Europea mostra ancora incertezza. In un contesto geopolitico complesso, questa presa di posizione evidenzia l’importanza di rispettare gli accordi internazionali e di mantenere un dialogo aperto sulla questione.

