Groenlandia dazi Usa contro i Paesi europei che hanno inviato militari

A partire dal 1° febbraio, gli Stati Uniti applicheranno dazi del 10% sulle importazioni provenienti da alcuni Paesi europei, tra cui Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia. Questi dazi potrebbero aumentare al 25% a partire da giugno, in risposta alla presenza militare di tali nazioni in Groenlandia. La misura ha implicazioni per il commercio e le relazioni internazionali tra Stati Uniti e Europa.

A partire dal 1° febbraio gli Stati Uniti introdurranno dazi del 10 per cento sulle importazioni provenienti da Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia, con un ulteriore aumento al 25 per cento previsto da giugno. L'annuncio è arrivato direttamente da Donald Trump attraverso il suo social network Truth, dove il presidente ha chiarito che «le tariffe saranno dovute fino a quando non si raggiungerà un accordo per il completo e totale acquisto della Groenlandia». In Danimarca, nelle ore precedenti alla comunicazione ufficiale, si era tenuta una grande manifestazione di protesta contro Trump.

