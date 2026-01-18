Groenlandia | Calenda ' incomprensioni? Meloni dove hai lasciato orgoglio nazionale?'

La questione delle relazioni tra Italia e Stati Uniti si approfondisce con le recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni, che ha definito le tensioni commerciali come

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "In risposta alla minaccia di dazi di Trump, Meloni parla di 'incomprensioni' fra le due sponde dell'Atlantico. Ma seriamente? Sovranismo e orgoglio nazionale lo avete lasciato alla campagna elettorale?". Lo scrive Carlo Calenda sui social. "Trump -aggiunge il leader di Azione in un video- ha già minacciato nuovi dazi, e ce ne ha già messi un sacco, ai Paesi europei che sono andati a difendere la Groenlandia rispetto alle minacce di Trump. La risposta di un continente che si vuol far rispettare dovrebbe essere: 'Ok, mettici i dazi, te li rimettiamo anche noi'. La presidente del Consiglio ha invece detto che è stata una incomprensione.

Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato»

Recentemente, la Groenlandia e i leader dell'UE hanno ribadito la loro appartenenza alla NATO, sottolineando che le decisioni riguardanti la regione sono di esclusiva competenza danese. In un contesto internazionale complesso, tali dichiarazioni evidenziano l'importanza della sovranità e del ruolo delle nazioni nell'ambito delle alleanze militari, mantenendo un equilibrio tra autonomia e collaborazione internazionale.

