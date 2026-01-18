Groenlandia | Bonelli ' Meloni subalterna a Trump accetta logica ricatto a Ue'

L’analisi di Bonelli evidenzia come Meloni applichi criteri differenti sulla questione groenlandese, mantenendo un atteggiamento di sostegno per le posizioni di Trump e l’Unione Europea. La situazione mette in luce le dinamiche politiche italiane e internazionali, con un focus sulla gestione delle minacce di annessione e sulle scelte diplomatiche in ambito di tariffe e relazioni internazionali.

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni applica due pesi e due misure sulla Groenlandia: non condanna la minaccia di annessione, neppure quando viene evocato l'uso della forza militare, e non chiede il ritiro delle tariffe". Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde. "È una scelta politica chiara: coprire Trump e accettare una logica di ricatto nei confronti dell'Europa. Per Meloni l'Italia è il 51° stato degli Stati Uniti. Di fronte a un ricatto commerciale e a una pressione geopolitica senza precedenti, il governo italiano sceglie la linea dell'ambiguità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Bonelli: Trump vuole Groenlandia e quindi attaccare Ue. Meloni riferisca in Parlamento

Recenti dichiarazioni indicano che Donald Trump avrebbe manifestato interesse per la Groenlandia, motivando questa scelta con ragioni di sicurezza e risorse naturali. Questa prospettiva potrebbe avere ripercussioni geopolitiche, coinvolgendo anche l’Unione Europea. Meloni ha annunciato che riferirà sull’argomento in Parlamento, sottolineando l’importanza di approfondire le implicazioni di questa possibile iniziativa.

Groenlandia, Schlein: “Meloni subalterna a Trump”

Schlein commenta le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti sull’Artico, sottolineando l’importanza di rispettare l’integrità territoriale di Groenlandia e Danimarca. La politica internazionale richiede chiarezza e rispetto delle sovranità, evitando affermazioni che possano compromettere la stabilità regionale. È fondamentale mantenere un approccio equilibrato, senza sottostare a influenze esterne, e tutelare gli interessi delle nazioni coinvolte.

La destra globale trascina il mondo verso una nuova stagione di conflitti in nome del petrolio. È una guerra permanente per il controllo delle risorse fossili che oggi minaccia la Groenlandia come ieri il Venezuela. Petrolio e gas sono all’origine di questa escala x.com