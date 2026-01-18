Greta Scarano ha ricevuto il riconoscimento agli European Film Award per la sua interpretazione nel film Vita da grandi. Al suo fianco, l’attrice Matilda De Angelis, protagonista del film. L’articolo su Il Difforme approfondisce questa importante conquista nel panorama cinematografico europeo.

Greta Scarano ha vinto un importante premio agli European Film Award con il film Vita da grandi, con lei l'amica e protagonista, Matilda De Angelis Un importante riconoscimento per Greta Scarano che con il primo film da regista, Vita da grandi, è stata premiata agli European Film Award (Efa). “È un film sincero, parla di famiglia, paura e sogni. E i ragazzi l’hanno capito”, così Matilda De Angelis a Repubblica, protagonista del film ed amica di Scarano che l’ha accompagnata a questa importante premiazione. Il premio vinto da Greta Scarano è molto importante, sia perché gli Efa sono gli Oscar europei, ma anche perché è stata premiata come regista alla sua opera prima, portando una storia vera al cinema che tanto è piaciuta agli italiani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Greta Scarano trionfa agli European Film Award con Vita da grandi

Leggi anche: "Fiume o morte" trionfa agli European Film Awards: è il miglior documentario europeo

Leggi anche: European Film Awards 2026: tra i candidati Paolo Sorrentino, Toni Servillo, Valeria Bruni Tedeschi e La vita da grandi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

L’Italia ha portato a casa il Premio del pubblico giovane a La vita da grandi di Greta Scarano. - facebook.com facebook

#Cinema A Berlino, ieri, la consegna dei #EFA2026. Per l'Italia: "La vita da grandi", prodotto da Rai Cinema, esordio alla regia di Greta Scarano, vince il premio assegnato dai giovani spettatori europei. Nel video Alice Rohrwacher, premio per il contributo al x.com