Nell’attuale fase della Juventus, si evidenziano criticità legate alla qualità complessiva della rosa e alle scelte passate della dirigenza. Greggio sottolinea come Yildiz, pur rappresentando un talento, non possa risolvere da solo le difficoltà del team, evidenziando l’importanza di un lavoro collettivo e di una gestione più attenta per il futuro.

Greggio analizza il momento bianconero su X, elogi al tecnico e al talento turco ma accusa pesante sulla qualità media della squadra e le colpe dirigenziali passate. Tra le numerose reazioni illustri che stanno infiammando il dibattito post-Cagliari, spicca per lucidità e amarezza quella di Ezio Greggio. Il celebre attore, conduttore e storico cuore bianconero ha affidato al suo profilo X una disamina spietata della situazione, redatta dopo aver visionato gli highlights del match, essendosi perso la diretta perché impegnato a lavorare in teatro. Le sue parole risuonano come una sentenza inappellabile che divide nettamente le responsabilità tra campo e scrivania, raccogliendo un vasto consenso tra i supporter delusi che vedono in lui un portavoce ideale del malumore generale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Greggio non ha dubbi: «La Juve paga gli errori passati: Yildiz non può tirarci fuori dai problemi da solo»

