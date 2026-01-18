Grave il bimbo precipitato nel parcheggio del centro commerciale a Miano ha lesioni interne | scomparsa la minimoto

Un bambino di 11 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto con una minimoto nel parcheggio del centro commerciale La Birreria di Miano. Il giovane ha subito lesioni interne e la sua condizione resta critica. La polizia sta conducendo approfondimenti sull’accaduto, mentre i sanitari continuano a monitorare la situazione del minore.

Un ragazzino di 11 anni è rimasto gravemente ferito a Napoli dopo essere caduto dal secondo piano di un parcheggio di un centro commerciale mentre guidava una minimoto. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità. Le cause sono ancora in fase di accertamento, e il giovane è sotto le cure dei medici.

A Napoli, un bambino di 11 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal secondo piano del parcheggio del centro commerciale “La Birreria” a Miano. L’incidente, avvenuto mentre guidava una mini moto cross, potrebbe essere stato causato da una distrazione. Le autorità stanno valutando le circostanze dell’accaduto. La vicenda evidenzia i rischi legati all’uso di veicoli motorizzati da parte dei più giovani.

