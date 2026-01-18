Gran finale per UmbriaCon tra giochi arte e fumetti Cult attesa per Pannofino e gli Oliver Onions
Oggi si conclude UmbriaCon, il festival dedicato a fumetti, giochi e arte che ha coinvolto numerosi appassionati negli spazi di Umbriafiere. L’evento ha offerto momenti di intrattenimento e cultura, con iniziative per tutte le età. Tra le attrazioni in programma, l’attesa per le esibizioni di Pannofino e degli Oliver Onions rappresenta un altro importante momento di questa edizione, che ha valorizzato la creatività e la passione del settore.
Gran finale oggi per UmbriaCon, il festival di fumetti, spettacoli e giochi che sta portando un’energia travolgente e creativa nei padiglioni dell’Umbriafiere. Tanti gli ospiti che stanno richiamando migliaia di fan in un cartellone ricchissimo che anche oggi regala spettacoli, esibizioni dal vivo, workshop e grandi star. Alle 11 l’attore Lorenzo Branchetti presenta in esclusiva lo spettacolo “Maestro Lorenzo”, a mezzogiorno per Officina UmbriaCon (la nuova area creativa dove tutti possono creare disegni e illustrazioni) c’è l’incontro con gli youtuber Sio e Fraffrog (GigaCiao), alle 14.30 il Cosplay Contest e alle 18 lo spettacolo dello Star War Club. 🔗 Leggi su Lanazione.it
