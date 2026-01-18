Oggi si conclude UmbriaCon, il festival dedicato a fumetti, giochi e arte che ha coinvolto numerosi appassionati negli spazi di Umbriafiere. L’evento ha offerto momenti di intrattenimento e cultura, con iniziative per tutte le età. Tra le attrazioni in programma, l’attesa per le esibizioni di Pannofino e degli Oliver Onions rappresenta un altro importante momento di questa edizione, che ha valorizzato la creatività e la passione del settore.

Gran finale oggi per UmbriaCon, il festival di fumetti, spettacoli e giochi che sta portando un’energia travolgente e creativa nei padiglioni dell’Umbriafiere. Tanti gli ospiti che stanno richiamando migliaia di fan in un cartellone ricchissimo che anche oggi regala spettacoli, esibizioni dal vivo, workshop e grandi star. Alle 11 l’attore Lorenzo Branchetti presenta in esclusiva lo spettacolo “Maestro Lorenzo”, a mezzogiorno per Officina UmbriaCon (la nuova area creativa dove tutti possono creare disegni e illustrazioni) c’è l’incontro con gli youtuber Sio e Fraffrog (GigaCiao), alle 14.30 il Cosplay Contest e alle 18 lo spettacolo dello Star War Club. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gran finale per UmbriaCon tra giochi, arte e fumetti “Cult“, attesa per Pannofino e gli Oliver Onions

Leggi anche: All’insegna del ’cult’. Fumetti, giochi, cosplay. Parte ’Umbria CON’

Leggi anche: Fumetti che passione La magia di UmbriaCon

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gran finale per UmbriaCon tra giochi, arte e fumetti “Cult“, attesa per Pannofino e gli Oliver Onions; Gran finale per il Festival UmbriaCON di Bastia tra cinema e giochi; Gran finale UmbriaCON: gli ospiti e spettacoli di domenica 18 gennaio Pannofino, Branchetti, Arita, Oliver Onions…; Al Festival UmbriaCON è iniziato il divertimento, la fantasia e l’incontro con gli ospiti.

Gran finale per UmbriaCon tra giochi, arte e fumetti “Cult“, attesa per Pannofino e gli Oliver Onions - Gran finale oggi per UmbriaCon, il festival di fumetti, spettacoli e giochi che sta portando un’energia travolgente e creativa ... msn.com