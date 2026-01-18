Goztepe-Rizespor lunedì 19 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match Goztepe-Rizespor, in programma lunedì 19 gennaio 2026 alle 18:00, apre la prima giornata di ritorno della Süper Lig turca. La sfida si svolge allo stadio di Goztepe, con le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici disponibili per analizzare le possibili sviluppi dell’incontro. Attualmente quarta in classifica, il Goztepe cerca un risultato positivo contro il Rizespor, in un momento importante della stagione.

Prima giornata di ritorno in superlig turca e il Goztepe di Stoilov attualmente quarto in classifica affronta in casa il Rizespor. Per il Goz uno straordinario girone d’andata con la squadra che sta sognando l’Europa ad occhi aperti. Squadra estremamente interessante che si poggia su un’ottima difesa, attualmente la migliore del campionato con appena 9 gol al passivo. I Karadeniz Atmacas? invece sono in linea di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

