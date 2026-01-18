Il commento di Renzi evidenzia come alcuni politici si concentrino più sulla presenza sui social che sull’effettivo lavoro di governo. La discussione sui social media è diventata parte integrante del panorama politico, influenzando l’immagine pubblica e la comunicazione istituzionale. È importante analizzare come questa tendenza possa incidere sulla percezione dei cittadini e sul ruolo delle istituzioni nel contesto attuale.

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Su Instagram va di moda ricordare il 2016. Per me è stato un anno bellissimo. Sì, è vero: ho perso il referendum e - caso unico in Italia - mi sono dimesso da tutto, ripartendo da zero. Ma il 2016 è stato anche l'anno delle i diritti civili, sui diritti sociali, su Industria 4.0, sul Dopo di noi e su molto altro. Abbiamo fatto tantissimo! E alla fine i politici si dividono tra quelli che fanno e quelli che chiacchierano: i primi lasciano qualcosa, i secondi sono influencer scadenti. Simpatico il giochino del ricordo e alla fine la nostalgia è sempre un sentimento bellissimo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Governo: Renzi, 'politici si dividono tra quelli che fanno e influencer scadenti che chiacchierano'

